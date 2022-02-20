Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırladı

20 Şubat 2022 Pazar, 21:57

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Slavia maçından 9 tane oyuncumuzdan farklı çıktık. Rotasyon yapmak zorundaydım. Oyuncularımızı yakından takip ettiğimiz için bu oyuncularımızı dinlendirdim. Altyapıdan gelen oyuncularımız vardı, onlara da şans vererek takım içinde oynayabileceklerini gösterdik. Onları da kazanmak hem de kendi orijinal mevkilerinde oynayabileceklerini gördük. Onlar için referans maçı oldu. Elimizde kim varsa en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Arda ve Çağtay'ın Türk futbolu adına önleri açık olsun" diye konuştu.

Mücadelede rakiplerine birkaç pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Çok gol pozisyonu ürettik bunları değerlendiremedik. Oyun üstünlüğü bizdeydi, rahattık kenarda. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Slavia Prag maçı için de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Oynamayan oyuncularımızı o maça sakladık, dinlendirdik. Daha güçlü, sakatlığı minimuma indirerek daha öz güvenli bir maç oynayacağız. İnşallah orada turu geçip Türkiye'ye döneriz" ifadelerini kullandı.

"ELİ BOŞ DÖNDÜK"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız."