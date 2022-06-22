Fenerbahçe-FC Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını bugün Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile oynayacak.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımıyla karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi bugün saat 18.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Fenerbahçe YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak.
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