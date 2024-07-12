Fenerbahçe, Fedorovtseva ile devam dedi
Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva ile 2027 yazına kadar sürecek 2.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile devam kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, Fedorovtseva ile 2027 yazına kadar sürecek 2.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Arina'nın gelecek sezonun ilk yarısını Çin ekibi Shanghai'de geçireceği öğrenilirken, yıldız isim Şubat ayında takıma geri dönecek.
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