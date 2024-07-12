Fenerbahçe, Fedorovtseva ile devam dedi

Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva ile 2027 yazına kadar sürecek 2.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:49
Fenerbahçe, Fedorovtseva ile devam dedi
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile devam kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, Fedorovtseva ile 2027 yazına kadar sürecek 2.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Arina'nın gelecek sezonun ilk yarısını Çin ekibi Shanghai'de geçireceği öğrenilirken, yıldız isim Şubat ayında takıma geri dönecek. 


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