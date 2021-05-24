Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe Opet'te

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:24

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 17 yaşındaki Rus sporcu Arina Fedorovtseva'yı transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuya başarılar dilendi:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu başarılı smaçör Arina Fedorovtseva ile güçlendirdi. 2004 doğumlu genç smaçör, Dinamo Kazan ile Rusya Ligi’nde ve Rusya Genç Milli Takımı’nda gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekmiştir.

Fedorovtseva, 2019 CEV U16 ve 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda ‘En İyi Smaçör’ ödülünü almıştır. Aynı zamanda 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamış ve MVP (En Değerli Oyuncusu) seçilmiştir.

Fedorovtseva’ya Sarı Lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz."