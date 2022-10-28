Fenerbahçe'nin voleybolcusu Arina Fedorovtseva kimdir?

28 Ekim 2022 Cuma, 17:47

Arina Sergeyevna Fedorovtseva, 19 Ocak 2004 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtsev'in kızıdır. Sporla iç içe büyüyen Arina’nın, kız kardeşi Maria ise Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev almaktadır. Fedorovtseva, bir süre yüzücülük yaptıktan sonra voleybola başladı.Gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üstüne çeken Arina, küçük yaş kategorilerinden itibaren Rus Milli Takımı’nda forma giymektedir. Dinamo Kazan'ın alt yaş kategorilerinde forma giymeye başlayan Fedorovtseva, 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladı.

ARİNA FEDOROVTSEVA'NIN BAŞARILARI

2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası’nın ‘En İyi Smaçör’ü seçilen Fedorovtseva, 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştır. Şampiyonanın ‘En İyi Smaçörü’ seçilen Arina, aynı zamanda ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ödülünün de sahibi olmuştur.

2021 Rusya Şampiyonası Üçüncülüğü, Dinamo Kazan

2020 Rusya Ligi Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2020 Rusya Süper Kupa Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2020 Rusya Gençler Ligi Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2020 Rusya Gençler Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2020 Rusya Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2019 Rusya Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

2019 Rusya Gençler Ligi İkinciliği, Dinamo Kazan

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, Fenerbahçe Opet

Milli Takım Başarıları:

2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, Şampiyonluğu

2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası, Üçüncülüğü

2019 EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U16 Şampiyonası, Şampiyonluğu

2018 EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U14 Şampiyonası, Şampiyonluğu

Bireysel Ödüller:

2021 Rusya Ligi Final Six, En İyi Servis Atan Oyuncu

2020 Rusya Gençler Kupası, En İyi Pasör Çaprazı

2020 Rusya Gençler Ligi, En İyi Smaçör

2020 U20 Rusya Kupası En İyi Smaçör

2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En Değerli Oyuncu (MVP)

2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda en iyi smaçör olarak rüya takıma seçildi.