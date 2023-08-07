Fenerbahçe forma satışlarında rekora gidiyor

Fenerbahçe, geçen sezon 375 bin forma satarken, bu sezon 45 gün içerisinde 133 bin adet forma sattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:48
Fenerbahçe forma satışlarında rekora gidiyor
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Fenerbahçe'nin Fenerium'da satışa çıkardığı 2023-24 sezonu formaları sadece 45 gün içerisinde 133 bin adet satıldı.

Geçen sezonun tamamında 375 bin forma satan sarı lacivertliler, şimdiden 133 bine ulaşarak yeni bir rekora koşuyor.

Hürriyet'in haberine göre, forma satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 arttı.

YÜZDE 19 BÜYÜME 

Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik artış sağlandığını belirten Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, "Taraftarlarımız da futbolcularımız da bu sezonki formalarımızı çok beğendiler. Fenerium 2021'den 2022'ye Euro bazında yüzde 21 büyüdü. 2022'de ise yüzde 107 büyüdük ve 2.1 milyon adet ürünümüzü taraftarlarımızla buluşturduk. 2023 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 19 büyümeye ulaşmış durumdayız" dedi.


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