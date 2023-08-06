Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elisabeth Becker'i transfer etti

Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 06.08.2023 - 17:28

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İsveç'in Lidköpings takımında forma giyen 21 yaşındaki Elisabeth Becker ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.