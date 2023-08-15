Fenerbahçe forması giyen Willian Arao'ya sürpriz talip!
Fenerbahçe forması giyen Willian Arao ile Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.
Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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