Fenerbahçe, Fred'siz kazanamıyor
Evinde Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, Fred'siz oynadığı üçüncü lig maçında da puan kaybı yaşadı.
Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.
11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Yukatel Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.
Hafta içinde oynanan Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Dev derbide kazanan çıkmadı!