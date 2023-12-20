Fred'den kırmızı kart sonrası paylaşım: 'Herkes bize karşı olsa da...'
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Fred, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendi.
Sarı lacivertlilerde Fred, 90+8'de hakem düdüğünün ardından topa sert vurduğu için sarı kart gördü. Fred itirazlarına devam edince hakem Zorbay Küçük direkt Kırmızı Kart çıkardı. Mert Hakan Yandaş da itirazın ardından üst üste 2 sarı kart gördü.
FRED'DEN PAYLAŞIM
Takım fotoğrafını sosyal hesabından paylaşan Fred, "Herkes bize karşı olsa da evimize 3 puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı.
DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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