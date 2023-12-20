Fred'den kırmızı kart sonrası paylaşım: 'Herkes bize karşı olsa da...'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 21:14

Güncelleme: 20.12.2023 - 21:14

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendi.

Sarı lacivertlilerde Fred, 90+8'de hakem düdüğünün ardından topa sert vurduğu için sarı kart gördü. Fred itirazlarına devam edince hakem Zorbay Küçük direkt Kırmızı Kart çıkardı. Mert Hakan Yandaş da itirazın ardından üst üste 2 sarı kart gördü.

FRED'DEN PAYLAŞIM

Takım fotoğrafını sosyal hesabından paylaşan Fred, "Herkes bize karşı olsa da evimize 3 puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.