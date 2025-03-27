İlker Yağcıoğlu'ndan derbi için flaş iddia: 'Yenilirse kaosa girer'
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi.
İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yeni Açık'ta yorumladı.
Beşiktaş'ta Solskjaer'in olumlu etkisinin bittiğini söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Beşiktaş'ta Solskjaer'in bütün havası ve gazı bitti. Önce 10 kişi Gaziantep FK'ya yenildi, sonra da 9 kişi Konyaspor'a yenildi. Daha önce art arda böyle bir şeye hiç rastlamadım" dedi.
Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'a yenilmesi halinde koasa gireceğini iddia eden Yağcıoğlu, "Beşiktaş'ta tartışmalar yeniden başladı. Galatasaray derbisi Beşiktaş adına sıkıntılı. Galatasaray yenerse eğer belki Başkan Serdal Adalı'nın karşısına yeni bir aday çıkacak ya da Solskjaer ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Yani Beşiktaş yenilirse kaosun içerisine girer. Mutlaka galibiyet ya da en kötü 1 puan almaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın derbide puan kaybedeceğini öne sürdü.
Fenerbahçe'ye ayrı parantez açan Yağcıoğlu, "Fenerbahçe, Bodrum FK'yı kesin yener diyemiyorum. İyi giden bir Bodrum FK var ama bu maçı da kazanamıyorsan zaten şampiyon olma" ifadelerini kullandı.
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