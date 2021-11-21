Fenerbahçe, Galatasaray derbisine dörtlü savunma ile çıkacak

21 Kasım 2021 Pazar, 18:28

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmadan önce Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, çok tartışılan taktiksel dizilişini Galatasaray maçında değiştirdi. Galatasaray derbisine dörtlü savunma ile başlamayı tercih eden Vitor Pereira, Macar savunmacı Atilla Szalai’yi yedek kulübesine çekti. Portekizli teknik adam, Galatasaray maçında neden böyle bir tercihte bulunduğunu anlattı:

Pereira, muhabirin dörtlü sisteme dönüş ile ilgili sorduğu soruya, “Bizim 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmalıyız. Ben çözüm için buradayım. Oyunculara yardım etmek için bazen değişiklik yapmak gerekir. 4'lü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maç için en iyi karar buydu” yanıtı verdi.

“OFSANSİF OYNAMAK İSTİYORUZ”

Portekizli çalıştırıcı, “Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu o yüzden Szalai yedek başlayacak. Kendisi takım ruhu çok yüksek bir oyuncu. Min Jae ve Tisserand başlayacak ancak hepsi çok iyi oyuncular ve kulübe bağlılıkları yüksek. Hepsi takıma yardım etmek istiyor. Bugün de ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un FB TV’ye yaptığı açıklamalarda, “Üçlü formasyon Türkiye'de çok tutmuyor. Geldiğimiz noktada hocamız oyun sistemiyle eksikleri giderdiğini, bu kadroya uyabilecek neler olabileceğini çalıştığını söyledi. Bu akşam görüşeceğiz ve işimize bakacağız" ifadelerini kullanmış; Pereira’nın derbide sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği merak edilmişti.