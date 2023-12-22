Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:55
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu.

İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'in 18. hafta hakemleri şöyle:

CUMARTESİ

Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan

PAZAR

Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek

Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk


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