Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu.
İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Süper Lig'in 18. hafta hakemleri şöyle:
CUMARTESİ
Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
PAZAR
Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Kararnamede dikkat çeken atamalar!
- Bakan için tek ses oldular!
- Mardin Ovası'nda hasat başladı
- İlçe yönetimi ve 400 kişi istifa etti!