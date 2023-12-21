Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisine izin çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:57
Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!
Abone Ol google-news

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

3 YIL SONRA KADIKÖY’DE OLACAK

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.


fenerbahçe galatasaray Derbi seyirci süper lig

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'
Eski Fenerbahçeliden emeklilik kararı! Sosyal medyadan açıkladı!

Eski Fenerbahçeliden emeklilik kararı! Sosyal medyadan açıkladı!
Fenerbahçe'ye çıkan kırmızı kartlar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Fenerbahçe'ye çıkan kırmızı kartlar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

En Çok Okunan Haberler