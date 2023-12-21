Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisine izin çıktı.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."
3 YIL SONRA KADIKÖY’DE OLACAK
Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.
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