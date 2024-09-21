Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 12:11

Güncelleme: 21.09.2024 - 12:11

Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Derbide asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevi ise Volkan Ahmet Narinç'e verildi.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.