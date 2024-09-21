Galatasaray'dan taraftarına derbi uyarısı!

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için taraftarlarına uyarıda bulunduğu bir mesaj paylaştı.

Galatasaray'dan taraftarına derbi uyarısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:35

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Maçı İçin Ülker Stadyumu'na Gidecek Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine!

Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 14.00'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 15.00'te Kadıköy'e hareket edilecektir.

Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarımız için passolig gişesi açılacak olup; Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik passolig kart verilmeyecektir."


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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