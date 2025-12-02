Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı!

2.12.2025 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de oynandığı Süper Lig'in 14. haftasındaki VAR kayıtlarını yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalarındaki VAR konuşmalarının kayıtlarını yayımladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR konuşmalarının da bulunduğu kayıtlar şu şekilde:

İlgili Konular: #TFF #Derbi #VAR Kayıtları

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Yasin Kol videosu: 'Skandal hakem hataları'
Galatasaray'dan Yasin Kol videosu: 'Skandal hakem hataları' Süper Lig ekibi Galatasaray, 1-1 biten Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Yasin Kol'un verdiği kararlardan oluşan bir video paylaştı.
Galatasaray'dan derbi paylaşımı: 'Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler'
Galatasaray'dan derbi paylaşımı: 'Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler' Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'nin attığı golün ardından Kazımcan Karataş'a isabet eden yabancı maddeleri içeren görüntüleri paylaştı.
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması!
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması! Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için eleştirilen futbolcusu Serdar Dursun hakkında açıklamalarda bulundu.