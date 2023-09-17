Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:56
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Sportstv ve TBF YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding ligde bu sezon oynadığı ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir deplasmanından 74-72'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ise Emlak Konut'u 56-46 yenerek sezona galibiyetiyle başladı.


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