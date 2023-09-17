Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 14:00'te başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Sportstv ve TBF YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding ligde bu sezon oynadığı ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir deplasmanından 74-72'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray ise Emlak Konut'u 56-46 yenerek sezona galibiyetiyle başladı.
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