Fenerbahçe, Emre Demir'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, genç oyuncusu Emre Demir'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:17
Fenerbahçe, Emre Demir'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı
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Fenerbahçe bir ayrılığı daha açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; genç oyuncu Emre Demir'in, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda genç oyuncularımızdan Emre Demir bir yıllığına Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir, sezonun ikinci yarısında Samsunspor'da forma giymişti. 19 yaşındaki oyuncu çıktığı 2 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.


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Emre Demir fenerbahçe Ümraniyespor

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