Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi mücadelesi saat 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:44
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, kendi sahasında Galatasaray Petrol Ofisi ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanancak mücadele saat 14:00'te başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele FB TV ve Galatasaray YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Beylerbeyispor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Galatasaray ise kendi sahasında ağırladığı Adana İdmanyurduspor'u 7-0'lık skorla geçmişti.


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