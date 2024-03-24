Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi mücadelesi saat 14:00'te başlayacak.
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, kendi sahasında Galatasaray Petrol Ofisi ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanancak mücadele saat 14:00'te başlayacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele FB TV ve Galatasaray YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Beylerbeyispor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Galatasaray ise kendi sahasında ağırladığı Adana İdmanyurduspor'u 7-0'lık skorla geçmişti.
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