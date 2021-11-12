Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 13. hafta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de, hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.

DHA
12 Kasım 2021 Cuma, 13:30
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. 


Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine devam edildi.



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