Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 13. hafta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de, hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine devam edildi.
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