Zorya Luhansk'tan Fenerbahçe'ye Allahyar Sayyadmanesh teklifi

12 Kasım 2021 Cuma, 09:47

Fenerbahçe'nin 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından 753 bin Euro bonservisle transfer ettiği ve ardından Zorya Luhansk takımına transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, performansıyla dikkat çekiyor. Zorya Luhansk kulübü ara transfer döneminde sözleşmesi sona erecek olan Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye yeni bir öneride bulundu.

Ukrayna basınında Sport UA'nın haberine göre, bu ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi sona erecek olan Allahyar için Ukrayna kulübü sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesini uzatma teklifinde bulunduğu yazdı.

Şu anda 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu karşılayacak bütçesi olmayan Zorya Luhansk, sezon sonu bonservis görüşmelerinde bulunmayı teklif etti. Sarı lacivertlilerin ise şu an itibariyle bu teklife sıcak bakmadığı fakat önümüzdeki günlerde bir görüşme daha olacağı kaydedildi.