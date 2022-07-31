Fenerbahçe, Gökhan Akkan için Rizespor’la görüşüyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un milli kalecisi Gökhan Akkan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Berke Özer'in yeri dolduruluyor.
Berke'nin ayrılığının ardından, Altay Bayındır’ın yanına tecrübeli bir kaleci daha almak isteyen sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Gökhan Akkan'ın transferi için teknik direktör Jorge Jesus’un da onayını aldı.
Haber Global'in haberine göre sarı-lacivertliler, Rizespor’a teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
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