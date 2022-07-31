Fenerbahçe, Gökhan Akkan için Rizespor’la görüşüyor

31 Temmuz 2022 Pazar, 23:36

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Berke Özer'in yeri dolduruluyor.

Berke'nin ayrılığının ardından, Altay Bayındır’ın yanına tecrübeli bir kaleci daha almak isteyen sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Gökhan Akkan'ın transferi için teknik direktör Jorge Jesus’un da onayını aldı.

Haber Global'in haberine göre sarı-lacivertliler, Rizespor’a teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.



