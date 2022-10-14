Fenerbahçe gol olup yağdı: Avrupa ve Süper Lig'de zirvede!

14 Ekim 2022 Cuma, 07:57

Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplamda 18 gol atarak, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de de 8 haftada attıkları 25 golle bu anlamda zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nda son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı Fatih Karagümrük maçını ise 5-4 kazanmayı bildi.