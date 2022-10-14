Fenerbahçe gol olup yağdı: Avrupa ve Süper Lig'de zirvede!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ön eleme maçlarıyla birlikte turnuvadaki en çok gol atan takım oldu.
Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyuyor.
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplamda 18 gol atarak, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.
SÜPER LİG'DE ZİRVEDE
Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de de 8 haftada attıkları 25 golle bu anlamda zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nda son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı Fatih Karagümrük maçını ise 5-4 kazanmayı bildi.
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