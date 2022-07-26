Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getiriyor

26 Temmuz 2022 Salı, 09:59

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Gustavo Henrique’nin sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacağı kaydedildi.