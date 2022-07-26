Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getiriyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique’nin İstanbul'a geliş saatinin belli olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.
Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.
Gustavo Henrique’nin sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacağı kaydedildi.
Video Haberler
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
- Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu
- Gençler 'yolu' paylaşamadı: Bıçaklar konuştu...
- Böyle kavga görülmedi: Bekçiye de saldırdılar!
- Zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü
- İzmir'de kadın şoföre yumruklu saldırı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme