Fenerbahçe'nin stoper transferinde adaylar belli oldu

26 Temmuz 2022 Salı, 09:52

Kim Min-Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığı sonrası stoper transferinde gaza basan Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique ile anlaşmıştı. Henrique'nin evrak işlerinin çözülmesinin ardından 29 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak Fanatik’in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattına bir isim daha almak istiyor.

JORGE JESUS'UN STOPER ADAYLARI

Bonservisi İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal'de olan Pablo Mari, geçen sezonu İtalya'da Udinese formasıyla geçirdi. Mari Jorge Jesus'un istediği oyuncular arasında 1 numarada yer alıyor. İspanyol stoperin kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 28 yaşındaki oyuncunun şu anki şartlarda Arsenal'de kadroya girmesi zor gözüküyor. Piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Mari'yi Arsenal'in, maaşını karşılama şartıyla bedelsiz kiralayabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un savunma için istediği bir diğer isim Fluminense'den Nino'ydu. Nino ile her konuda anlaşıldı ve 25 yaşındaki futbolcunun da Jesus'un takımında oynamak istediği öğrenildi. Ancak yerine bir stoper almadan Nino'yu bırakmak istemeyen Brezilya kulübü, normalde 6 milyon Euro isterken, Portekiz temsilcisi Porto'nun da devreye girmesiyle fiyatı bir anda artırdı. Şu an için kırmızı-yeşilliler, bonservis olarak 8 milyon Euro talep ediyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİ ADAYLAR ARASINDA

Brezilya ekibi RB Bragantino'da oynayan Leo Ortiz için menajerliğini yapan ailesiyle daha önce temasa geçildi. 26 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmeler olumlu yönde. Ancak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü Bragantino, bonservis bedeli olarak yaklaşık 7.5 milyon Euro istiyor. Bu rakamı çok bulan Fenerbahçe, karşı taraftan indirim bekliyor.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta oynayan Ruben Semedo, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı bir başka oyuncu. Semedo, Sporting Lizbon forması giydiği dönemde aynı zamanda vatandaşı da olan Portekizli hocayla birlikte çalışmıştı. Geçen sezon Olympiakos'ta fazla forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor. Maliyet açısından Semedo'nun bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.