Fenerbahçeli Kim Min-Jae'in ayrılık tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gidiyor.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için ayrılık vakti geldi.
Serie A ekiplerinden Napoli, oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden İtalyan ekibi, Kim Min-Jae ile de anlaştı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kim Min-Jae'nin 26 Temmuz Salı günü İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu takvimin değişebileceği, aksi bir durumda oyuncunun çarşamba günü İtalya'ya gidebileceği de konuşuluyor.
Kim Min-Jae, Napoli'de Kalidou Koulibaly'nin yerini alacak. Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'ye geçen yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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