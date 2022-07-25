Fenerbahçeli Kim Min-Jae'in ayrılık tarihi belli oldu

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:28

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için ayrılık vakti geldi.

Serie A ekiplerinden Napoli, oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden İtalyan ekibi, Kim Min-Jae ile de anlaştı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kim Min-Jae'nin 26 Temmuz Salı günü İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu takvimin değişebileceği, aksi bir durumda oyuncunun çarşamba günü İtalya'ya gidebileceği de konuşuluyor.

Kim Min-Jae, Napoli'de Kalidou Koulibaly'nin yerini alacak. Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'ye geçen yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



