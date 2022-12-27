Fenerbahçe Hatayspor karşısında bir ilki yaşadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16.haftasında kendi evinde 4-0 mağlup ettiği Hatayspor karşılaşmasında bu sezonun rekorunu kırdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u mağlup ettikleri maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.
İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım unvanını kazandı.
ERCE KARDEŞLER'DEN KARİYER REKORU
King ve Batshuayi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe'nin yanı sıra Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.
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