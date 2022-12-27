Fenerbahçe Hatayspor karşısında bir ilki yaşadı

27 Aralık 2022 Salı, 23:06

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u mağlup ettikleri maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım unvanını kazandı.

ERCE KARDEŞLER'DEN KARİYER REKORU

King ve Batshuayi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe'nin yanı sıra Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.