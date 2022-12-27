Fenerbahçeli futbolcu Joshua King: 'İyi bir cevap vermeliydik'

27 Aralık 2022 Salı, 22:50

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken King, "Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir cevap vermeliydik. İyi bir oyun sergiledik. Böyle devam etmeliyiz. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki maç için çalışacağız" dedi.

"SANTRFORLAR İÇİN GOL ATMAK ÖNEMLİ"



Forvetteki partnerinin kim olduğunun önemli olmadığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Bana göre kim oynarsa oynasın; Michy, Enner, Serdar Dursun... Beraber çalışıyoruz. İyi bir partnerlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı, onun için mutluyum. Santrforlar için gol atmak önemli. Ancak bu şekilde özgüven kazanır. Şanslıyım ki etrafımda iyi oyuncular var. Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.