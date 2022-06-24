Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 19:54
Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.


FC Tirana fenerbahçe hazırlık maçı
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