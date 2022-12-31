Fenerbahçe için Vincent Aboubakar gelişmesi!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin takipte olduğu biliniyordu. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Arap ekibi, Aboubakar'ın sarı-lacivertlilere gidişine onay verdi.
Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak cuma gecesi gündem yaratan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni verdi.
Akşam'da yer alan habere göre Kamerunlu golcü adım adım Süper Lig'e geliyor.
Vincent Aboubakar
TRANSFERLE GÜNDEM YARATTI
Joao Pedro'nun sakatlığının ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmamak adına golcü arayışına girdi.
Habere göre Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarı-lacivertli takıma gelmeyi kabul etti. Sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübü Al-Nassr'dı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle Aboubakar'ın önünü açtı.
2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Aboubakar, 35 gol 9 asiste imza attı. Başarılı oyuncu 2022 Dünya Kupası'ndı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamladı.
AL NASSR'DA 11 GOL 5 ASİST!
2021 yazında transfer olduğu Al-Nassr'da 36 maça çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol 5 asiste imzasını attı.
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