Fenerbahçe için hazır kadro bırakmıştı: İsmail Kartal dinlemediler

29 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe, Dinamo Kiev mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi hasretini 14 yıla çıkardı. İlk maçta deplasmandan 0-0’lık skorla dönen ve rövanş için saha, seyirci avantajını eline alan Sarı-Lacivertlilerin tur beklentisi gerçekleşmedi. Eleştiri oklarının hedefinde transfer stratejisi nedeniyle başkan Ali Koç ve ilk 11’deki bazı oyuncu değişiklikleri gerekçesiyle teknik direktör Jorge Jesus var. F.Bahçe’nin kadrosunda çok fazla oyuncu var, bu kadar futbolcu ile antrenman verimliliği almak mümkün değil. Takım benzer sıkıntıları son 2 sezonda çok yaşadı, aynı yanlışlar tekrarlanıyor.

3 TRANSFER İSTEMİŞTİ

İsmail Kartal, geçen sezon yakaladığı başarıyla ligi ikinci sırada bitiren ve az sayıda kaliteli takviye ile daha da güçlenecek bir F.Bahçe bırakmıştı. Kartal, yönetime sunduğu raporda en fazla üç takviye öngörmüştü. Ancak bu plan Jesus’un gelmesiyle rafa kalktı. Portekizli hoca adeta transfere doymuyor. Belli mevkilere geçmişte çalıştığı isimleri isteyip aldırdı. Bir anlamda Kartal’ın üst düzey verim sağladığı kadro ve takımın omurgası dağıldı. Geçen yılın en iyi isimleri Zajc, Crespo, Serdar Dursun kulübeye mahkûm oldu. Arda Güler’e Kadıköy’deki rövanşta süre dahi verilmedi. İrfan Can ve Valencia formsuz, isteksiz. Ferdi konsantre değil. Yeni transferler Arao ve King, beklenen kaliteden uzak.

"BİR TAKIM KAZANDIK"

Fenerbahçe’deki görevine Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın hayal kırıklığıyla başlayan Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçının ardından futbolcularına moral verdi. Portekizli çalıştırıcı, “Kafanızı kaldırın. Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1.5 saat 10 kişiyle oynadınız hiç kolay değil. Bugün eleme turunda elendik ama gelecek başarı dolu olacak” ifadelerini kullandı.