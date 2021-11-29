Fenerbahçe için 'Isco' iddiası
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İspanyol Fichajes, Fenerbahçe’nin Real Madrid’le kontratı bitecek olan Isco ile ilgilendiğini iddia etti
Avrupa liglerinde devre arası transfer dönemi yaklaşılırken, Fenerbahçe’yle ilgili çarpıcı bir transfer haberi geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Isco ile ilgilendiği dile getirildi. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, Mesut Özil’in devre arasında takımdan ayrılması durumunda Isco’yu transfer edeceği belirtildi.
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan İspanyol oyuncunun, takımdan ayrılmaya istekli olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin yanı sıra Atletico Madrid’in de 29 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu aktarıldı.
Isco, bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 7 maçta forma giyerken, 1 gol kaydetti.
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