Rıdvan Dilmen'den Sumudica'ya sert sözler: Teşekkür eder gönderirim

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:05
<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı TRT Spor'daki "%100 Futbol" programında değerlendirdi.</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı TRT Spor'daki "%100 Futbol" programında değerlendirdi.

<p>Sumudica kimine göre çok iyi hoca diyen Rıdvan Dilmen, "Türkiye'ye farklı bir sistem getirdi 3'lü, 5'li. Ancak ne katacak oyuncusuna? Oyuncu olarak gol yememeden başka düşüncesi olmayan bir yapıda oynuyorsunuz. 8'li, 9'lu savunma oynatıyor. Önde de Adem oynuyor. 'Kilo verirsem oynarım' demiş, başkanın yerinde olsam 'Teşekkürler' der gönderirim." şeklinde konuştu.</p>

Sumudica kimine göre çok iyi hoca diyen Rıdvan Dilmen, "Türkiye'ye farklı bir sistem getirdi 3'lü, 5'li. Ancak ne katacak oyuncusuna? Oyuncu olarak gol yememeden başka düşüncesi olmayan bir yapıda oynuyorsunuz. 8'li, 9'lu savunma oynatıyor. Önde de Adem oynuyor. 'Kilo verirsem oynarım' demiş, başkanın yerinde olsam 'Teşekkürler' der gönderirim." şeklinde konuştu.

<p><strong>Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:</strong></p><p>"Ertaç diye bir kaleci var Türkiye'de. Geçen sene şampiyonu belirledi. O gün süper oynadı 3 tane gol yedi. 10 tane kurtarış yaptı inanılmaz. Bugün de sıfır hata, refleks, reaksiyonlar."</p>

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ertaç diye bir kaleci var Türkiye'de. Geçen sene şampiyonu belirledi. O gün süper oynadı 3 tane gol yedi. 10 tane kurtarış yaptı inanılmaz. Bugün de sıfır hata, refleks, reaksiyonlar."

<p>"Galatasaray adına çöpe atılmış bir 47 dakika vardı. Çok tempolu ve iyi oynadığı Marsilya maçı sonrasında antrenörler rotasyon yapar. Ne Babel'den ne Barış'tan ne Emre'den verim alamadı. Maç boyunca değişiklikleri gördüğümüzde topun çevrilme şiddeti hızlandı. Kerem gibi bireysel yetenekli oyuncular girince de ceza sahasına kolay girilmeye başlandı."</p>

"Galatasaray adına çöpe atılmış bir 47 dakika vardı. Çok tempolu ve iyi oynadığı Marsilya maçı sonrasında antrenörler rotasyon yapar. Ne Babel'den ne Barış'tan ne Emre'den verim alamadı. Maç boyunca değişiklikleri gördüğümüzde topun çevrilme şiddeti hızlandı. Kerem gibi bireysel yetenekli oyuncular girince de ceza sahasına kolay girilmeye başlandı."

<p>"38 maçlık periyotlarda kırılma anları vardır. Sezon bittiğinde görürüz. Ligin 14. haftasında kırılma anı olur mu? Kırılma anından Beşiktaş da Galatasaray da geçti. Yarın da Fenerbahçe sınava girecek. Başını alıp giden bir Trabzonspor var. Her maçını kazansan, Trabzonspor kaybetmese yine yakalayamıyorsun. Avrupa yorgunluğu bahane olmamalı, herkes oynuyor. Bir tek biz Avrupa'yı konuşuyoruz."</p>

"38 maçlık periyotlarda kırılma anları vardır. Sezon bittiğinde görürüz. Ligin 14. haftasında kırılma anı olur mu? Kırılma anından Beşiktaş da Galatasaray da geçti. Yarın da Fenerbahçe sınava girecek. Başını alıp giden bir Trabzonspor var. Her maçını kazansan, Trabzonspor kaybetmese yine yakalayamıyorsun. Avrupa yorgunluğu bahane olmamalı, herkes oynuyor. Bir tek biz Avrupa'yı konuşuyoruz."


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