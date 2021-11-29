Rıdvan Dilmen'den Sumudica'ya sert sözler: Teşekkür eder gönderirim
Sumudica kimine göre çok iyi hoca diyen Rıdvan Dilmen, "Türkiye'ye farklı bir sistem getirdi 3'lü, 5'li. Ancak ne katacak oyuncusuna? Oyuncu olarak gol yememeden başka düşüncesi olmayan bir yapıda oynuyorsunuz. 8'li, 9'lu savunma oynatıyor. Önde de Adem oynuyor. 'Kilo verirsem oynarım' demiş, başkanın yerinde olsam 'Teşekkürler' der gönderirim." şeklinde konuştu.
"Galatasaray adına çöpe atılmış bir 47 dakika vardı. Çok tempolu ve iyi oynadığı Marsilya maçı sonrasında antrenörler rotasyon yapar. Ne Babel'den ne Barış'tan ne Emre'den verim alamadı. Maç boyunca değişiklikleri gördüğümüzde topun çevrilme şiddeti hızlandı. Kerem gibi bireysel yetenekli oyuncular girince de ceza sahasına kolay girilmeye başlandı."
"38 maçlık periyotlarda kırılma anları vardır. Sezon bittiğinde görürüz. Ligin 14. haftasında kırılma anı olur mu? Kırılma anından Beşiktaş da Galatasaray da geçti. Yarın da Fenerbahçe sınava girecek. Başını alıp giden bir Trabzonspor var. Her maçını kazansan, Trabzonspor kaybetmese yine yakalayamıyorsun. Avrupa yorgunluğu bahane olmamalı, herkes oynuyor. Bir tek biz Avrupa'yı konuşuyoruz."
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