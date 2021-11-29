Rıdvan Dilmen'den Sumudica'ya sert sözler: Teşekkür eder gönderirim

"38 maçlık periyotlarda kırılma anları vardır. Sezon bittiğinde görürüz. Ligin 14. haftasında kırılma anı olur mu? Kırılma anından Beşiktaş da Galatasaray da geçti. Yarın da Fenerbahçe sınava girecek. Başını alıp giden bir Trabzonspor var. Her maçını kazansan, Trabzonspor kaybetmese yine yakalayamıyorsun. Avrupa yorgunluğu bahane olmamalı, herkes oynuyor. Bir tek biz Avrupa'yı konuşuyoruz."