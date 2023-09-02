Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti: Alfredo Morelos transferinde yeni gelişme
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ancak transferi olumlu sonuçlanmayan Alfredo Morelos'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin sarı lacivertli takımda kalması nedeniyle gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından Morelos'a Brezilya'nın Santos takımının talip olduğu ileri sürüldü.
Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; bonservisi elinde olan golcü oyuncuyla Santos da temasa geçti ve 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kolombiyalı santrforun bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Alfredo Morelos, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İskoçya'nın Rangers takımıyla yollarını bu yaz ayırmıştı. Rangers formasıyla 269 maça çıkan Morelos, 124 kez fileleri havalandırdı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’a 'koruma' önerisi!
- AKP'de 'kriz' korkusu
- Tatil satın alan aile kabusu yaşadı...
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- Filenin Sultanları finalde...
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Ebrar'ın pankartı AKP'lileri kızdırdı
- Rus senatörden Türkiye çıkışı!
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Rektörlük öğrencilerin oturmasını yasakladı