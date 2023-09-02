Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti: Alfredo Morelos transferinde yeni gelişme

Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:02

Güncelleme: 02.09.2023 - 16:02

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin sarı lacivertli takımda kalması nedeniyle gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından Morelos'a Brezilya'nın Santos takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; bonservisi elinde olan golcü oyuncuyla Santos da temasa geçti ve 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kolombiyalı santrforun bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

Alfredo Morelos, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İskoçya'nın Rangers takımıyla yollarını bu yaz ayırmıştı. Rangers formasıyla 269 maça çıkan Morelos, 124 kez fileleri havalandırdı.