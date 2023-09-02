Fenerbahçe ile anılıyordu... Krunic transferinde yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Rade Krunic'in Milan'la yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:04
Fenerbahçe ile anılıyordu... Krunic transferinde yeni gelişme!
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Fenerbahçe'nin transfer gözdelerinden olan Rade Krunic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, Rade Krunic ile 2026 yazına kadar yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Boşnak oyuncunun maaşının 2.2 milyon Euro'ya yükseltileceği belirtildi.

FENERBAHÇE VE LYON'UN HEDEFİNDEYDİ

Fenerbahçe ve Lyon'un Krunic için 10-11 milyon Euro bandında bir teklif yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi kadrosunda düşündüğü Krunic'e yapılan teklifleri reddetmişti. 

SÖZLEŞMESİ 2025'DE BİTİYOR

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 


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