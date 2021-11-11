Fenerbahçe için Okan Buruk iddiası

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:35

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın sonunda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 6 galibiyeti bulunan ve 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın performansı sorgulanıyor.

Galatasaray derbisine Portekizli hocayla çıkacağı düşünülen sarı-lacivertlilerde, derbinin de kaybedilmesi durumunda Pereira'nın koltuğu iyice sallanacak.

Kamuoyunda Pereira'nın olası ayrılığı gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek hocaların da ismi şekillenmeye başladı. Medipol Başakşehir'den ayrıldığından beri boşta olan Okan Buruk'un ismi de sarı-lacivertlilerde ön planda.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vole isimli YouTube kanalında konuya dair açıklamalar yaptı. Çelikler, Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye iyi geleceğini belirterek, "Okan Buruk'un Galatasaray efsanesi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye hoca olabilir." ifadelerini kullandı.

2019/20 sezonunda Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden 48 yaşındaki teknik direktör, Akhisarspor'la da 2017/18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.