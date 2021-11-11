Fenerbahçe'nin golcü adayları şekilleniyor

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 09:50
<p>Spor Toto Süper Lig’de 12 haftanın sonunda 20 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde tartışılmayacak bir golcü almanın peşinde. NTV Spor’un haberine göre, bu isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı.</p>

Spor Toto Süper Lig’de 12 haftanın sonunda 20 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde tartışılmayacak bir golcü almanın peşinde. NTV Spor’un haberine göre, bu isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-lacivertlilerde Mergim Berisha, forvet bölgesinde bekleneni veremedi. Yönetimin hedefi, geldiğinde taraftarı heyecanlandıracak bir isme imza attırmak.</p>

Sarı-lacivertlilerde Mergim Berisha, forvet bölgesinde bekleneni veremedi. Yönetimin hedefi, geldiğinde taraftarı heyecanlandıracak bir isme imza attırmak.

<p>Vedat Muriç gelmeye hazır. Kosovalı forvetin büyük heyecanla başladığı Lazio macerası hiç de umduğu gibi gitmiyor. Muriç'e, bir sezondaki vasat performansının ardından Sarri tarafından bir şans daha verilmişti.</p>

Vedat Muriç gelmeye hazır. Kosovalı forvetin büyük heyecanla başladığı Lazio macerası hiç de umduğu gibi gitmiyor. Muriç'e, bir sezondaki vasat performansının ardından Sarri tarafından bir şans daha verilmişti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı lacivertliler de golcü oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor. Yönetim, bu oyuncu için geçen sezon 20 milyon Euro'ya yakın yatırım yapan Lazio'yla orta yolu bulmak için çalışacak.</p>

Sarı lacivertliler de golcü oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor. Yönetim, bu oyuncu için geçen sezon 20 milyon Euro'ya yakın yatırım yapan Lazio'yla orta yolu bulmak için çalışacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sezon başında transferi gerçekleşmeyen Dembele'nin yine listenin başında olduğu öğrenildi.</p>

Sezon başında transferi gerçekleşmeyen Dembele'nin yine listenin başında olduğu öğrenildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Vitor Pereira'nın sezon başında istediği isimlerin başında Cedric Bakambu geliyordu. Portekizli hocanın, Çin Ligi'nden tanıdığı golcü oyuncu, kulübü Beijing Guoan ile sözleşme feshi için anlaşamayınca transfer yattı. Bakambu, 1 Ocak itibariyle boşa çıkacak.</p>

Vitor Pereira'nın sezon başında istediği isimlerin başında Cedric Bakambu geliyordu. Portekizli hocanın, Çin Ligi'nden tanıdığı golcü oyuncu, kulübü Beijing Guoan ile sözleşme feshi için anlaşamayınca transfer yattı. Bakambu, 1 Ocak itibariyle boşa çıkacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Zenit'in İranlı yıldızı Azmoun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı. Avrupa'nın birçok takımı tarafından yakından takip edilen Serdar Azmoun için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü.</p>

Zenit'in İranlı yıldızı Azmoun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı. Avrupa'nın birçok takımı tarafından yakından takip edilen Serdar Azmoun için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler