Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe, şampiyonluğu son maçta Kadıköy’de Sivasspor’a 2-1 yenilerek kaybetmişti. Emre Belözoğlu, bu maçın ardından Ali Koç tarafından gönderilmişti. Fenerbahçe'de pişmanlık yaşanıyor.
F.Bahçe’de Emre Belözoğlu pişmanlığı yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut’tan sonra takımın başına geçen Belözoğlu’yla Sarı-Lacivertliler büyük değişim göstermiş şampiyonluğu son maçta Kadıköy’de Sivasspor’a 2-1 yenilerek kaybetmişti. Emre, bu maçın ardından Ali Koç tarafından gönderildi. Genç teknik adam, Sarı-Lacivertlileri şampiyon yapsaydı yine gönderilecek miydi acaba? Başakşehir’in başına geçen Emre Belözoğlu dörtte dört yaptı.
KIYASLAMA BAŞLADI
Sarı-Lacivertli kulübe tarihinin en kötü serilerinden birini yaşatan Vitor Pereira’yı son teknik adam Emre Belözoğlu ile kıyaslayan camiada “Keşke Emre ile devam edilseydi” diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçen sezon son 10 maçta takımı yönetmesi için göreve getirilen Belözoğlu, Fenerbahçe’yi şampiyonluğun en güçlü adayı haline getirmişti.
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