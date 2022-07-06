Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ile ilgilendiği iddiası

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:17

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem forvet transferi.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için kulübü Leipzig'e resmi teklif yapacağı belirtildi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Haberde, Jorge Jesus'un hücum hattını tartışılmayacak bir isimle güçlendirmek istediği ve Norveçli golcünün transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.

Bundesliga ekibi Leipzig'e 2020/21 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki santrafor, geride kalan sezonu La Liga takımlarından Real Sociedad'da geçirmişti.

Real Sociedad ile 33 maçta süre alan Alexander Sörloth, 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe daha önce Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerini açıklamıştı.