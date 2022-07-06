Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Alman kulüp Leipzig'in forveti Alexander Sörloth için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem forvet transferi.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için kulübü Leipzig'e resmi teklif yapacağı belirtildi.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Haberde, Jorge Jesus'un hücum hattını tartışılmayacak bir isimle güçlendirmek istediği ve Norveçli golcünün transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.
Bundesliga ekibi Leipzig'e 2020/21 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki santrafor, geride kalan sezonu La Liga takımlarından Real Sociedad'da geçirmişti.
Real Sociedad ile 33 maçta süre alan Alexander Sörloth, 4 gol kaydetti.
Fenerbahçe daha önce Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerini açıklamıştı.
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