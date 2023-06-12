Fenerbahçe için Vincenzo Montella iddiası
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin İtalyan hoca Vincenzo Montella ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.
DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
Vincenzo Montella
EN CİDDİ ADAY
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.
Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
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