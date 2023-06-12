Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sürpriz veda paylaşımı

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kahveci, yaptığı paylaşımda, "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:42
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sürpriz veda paylaşımı
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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini yazdı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi.

İrfan Can Kahveci

VEDA OLARAK YORUMLANDI

Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 42 maça çıkan 27 yaşındaki İrfan Can Kahveci, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 


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