Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan devre arası çok sert paylaşım

27 Aralık 2021 Pazartesi, 21:03

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada takımlar 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

Maçın devre arasında Beşiktaş Kulübü yöneticisi Umut Şenol, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkede ekonomi yönetiminden daha kötü olan tek bir şey varsa o da hakemlerin maç yönetimi..." ifadelerini kullandı.