Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan devre arası çok sert paylaşım
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor 0-0'lık eşitlikle devam ederken siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Umut Şenol, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada takımlar 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.
Maçın devre arasında Beşiktaş Kulübü yöneticisi Umut Şenol, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkede ekonomi yönetiminden daha kötü olan tek bir şey varsa o da hakemlerin maç yönetimi..." ifadelerini kullandı.
Ülkede ekonomi yönetiminden daha kötü olan tek bir şey varsa o da hakemlerin maç yönetimi…— Umut Şenol (@senolumut) December 27, 2021
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