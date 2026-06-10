Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy performansını beğenmedi: 'Gol atmaya doyamıyorum'

Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'dan transfer etmek istediği iddia edilen Serhou Guirassy, Bundesliga'da geride kalan sezonda gösterdiği performansı değerlendirdi.

33 lig maçında 17 gol atan 30 yaşındaki Gineli futbolcu, daha fazla gol atmak istediğini açıkladı.

"BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Serhou Guirassy yaptığı açıklamada, "Bundesliga'da 33 maçta 17 gol? Tabii ki bir forvet için bunlar iyi rakamlar. Ama ben her zaman daha fazlasını isterim. Bu benim için yeterli değil" dedi.

Açıklamalarına devam eden Guirassy, "Başka birine sorsan, bu sezon 17 gol için muhtemelen çok mutlu olurlardı. Ama ben gol atmaya doyamıyorum" ifadelerini kullandı.