Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden asgari ücret alacak.

Kıulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

149 MAÇTA 36 GOLE KATKI

Fenerbahçe kariyerinde 149 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.