Fenerbahçe ile anılıyorlardı: Ali Koç'tan Savic ve Krunic açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 00:18
Fenerbahçe ile anılıyorlardı: Ali Koç'tan Savic ve Krunic açıklaması!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" dedi.

SAVIC TRANSFERİ

Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek" ifadeleri kullanıldı.


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