Süper Kupa ertelenmişti: Dursun Özbek ve Ali Koç'tan ortak karar!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 22:16

Güncelleme: 29.12.2023 - 22:23

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlık nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

İki kulübün başkanı Dursun Özbek ile Ali Koç ise ortak bir karar alarak yurda dönüş için otellerinden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı ortak açıklama ile mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.