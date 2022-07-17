Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Joao Pedro için çarpıcı iddia: 'Kadroya alınmadı'

17 Temmuz 2022 Pazar, 21:08

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Joao Pedro transferinde mutlu sona yaklaştı.

Tutto Cagliari'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin transferinde son aşamaya geldiği Joao Pedro, Cagliari'nin yerel bir İtalyan takımıyla oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.

Haberde Pedro'nun kısa süre içinde İtalya'dan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşma yapmak için Türkiye'ye uçacağı belirtildi.

İmzalar atılmadan net bir şey söylenmese de oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı ve Brezilyalı'nın kısa süre içinde sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Yapılacak son görüşmelerin ardından Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi.