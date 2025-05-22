Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Şanlıurfaspor'dan iddialara cevap!

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu ile ilgili açıklama yaptı.

Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mustafa Kemal Polat'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

Kulüpten yine Mustafa Kemal Polat imzalı "Düzeltme ve kamuoyunu bilgilendirme" başlığıyla yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Uchenna Ogundu'nun kulübün futbolcusu olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, Uchenna Ogundu'nun halen Şanlıurfaspor futbolcusu olduğu yönünde bir ifade yer almıştır. Ancak söz konusu oyuncu, artık kulübümüzün profesyonel futbolcusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu düzeltmeyi yapma gereği doğmuştur. Şanlıurfaspor Kulübü olarak, tüm resmi açıklamalarımızda hassasiyetle ve şeffaflıkla hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."





BU SEZON PERFORMANSI

Şanlıurfaspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.