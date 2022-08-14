Fenerbahçe ile Hull City, Dimitris Pelkas transferinde el sıkıştı!

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:47

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.

Fenerbahçe'de geçen sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.