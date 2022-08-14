Fenerbahçe ile Hull City, Dimitris Pelkas transferinde el sıkıştı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Dimitris Pelkas'ın kiralık transferi için anlaştı. İddiaya göre son karar Yunan futbolcuda.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:47
Fenerbahçe ile Hull City, Dimitris Pelkas transferinde el sıkıştı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.

Fenerbahçe'de geçen sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.


süper lig fenerbahçe Dimitris Pelkas acun ılıcalı hull city

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler