Fenerbahçe ile Hull City, Dimitris Pelkas transferinde el sıkıştı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Dimitris Pelkas'ın kiralık transferi için anlaştı. İddiaya göre son karar Yunan futbolcuda.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.
Fenerbahçe'de geçen sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- AKP'den peş peşe istifalar!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Motorine dev zam yolda
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj